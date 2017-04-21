 PANAsını ağlattık! – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    PANAsını ağlattık!

    PANAsını ağlattık!

    Bunun adı mucize değil destan! Hem de ikinci kez! Panathinaikos’u deplasmanda yine yenen Kanarya, seride 2-0 öne geçti. İstanbul’daki 2 maçın birini alsak yeter.

    'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Yunanistan'da resmen destan yazdı. Play-off turu ilk maçında Panathinaikos'u 71-58 yenen Kanarya, ikinci maçı da 80-75 kazanıp final four kapısını araladı. OAKA Arena'daki taraftar baskısına rağmen müthiş oynayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-20, devreyi de 45-43 önde tamamladı.

    TEK GALİBİYET YETECEK
    Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe, son periyoda 63-59 önde girdi. Sahadan 80-75 galip ayrılan temsilcimiz, deplasmandaki iki galibiyetle seride durumu 2-0'a getirdi. Şimdi İstanbul'da iki maç var. Birini kazanırsa Fenerbahçe, final four'a kalacak.

    3. MAÇ SALI GÜNÜ
    Maçın en skorer oyuncusu sarı-lacivertli formayla 25 sayı kaydeden Bogdanovic oldu. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.

    ALKIŞLAR OBRA VE BOGDAN'A
    OAKA Arena'yı hınca hınç dolduran Panathinaikos taraftarları, Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ve maçın yıldızı Bogdan Bogdanovic'i ayakta alkışladı.

    PROVOKATÖR GİANNAKOUPOLOS
    Panathinaikos Başkanı Giannakoupolos hakemlerin yanında ayağa kalkarak uzun süre el kol hareketleri ile sert söylemlerde bulundu. Bu hareket sonrası Panathinaikos tribünleri galeyana geldi.

    TRİBÜNDE MEŞALELER YANDI
    Panathinaikos taraftarları maçın başında ve ikinci periyotta kapalı salon olmasına rağmen meşaleler yandı ve karşılaşma sis bulutuna büründü.

    Salon: OAKA Arena

    Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Litvanya), Benjamin Jimenez (İspanya)

    Panathinaikos Superfoods: Pappas 5, Calathes 4, Singleton 14, Rivers 8, Bourousis 13, James 22, Nichols, Fotsis 3, Feldeine, Gist 6

    Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 25, Kalinic 7, Datome 2, Vesely 2, Udoh 22, Antic 3, Ali Muhammed 14

    1. Periyot: 20-22

    Devre: 43-45

    3. Periyot: 59-63

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:53
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