PANAsını ağlattık!
Bunun adı mucize değil destan! Hem de ikinci kez! Panathinaikos’u deplasmanda yine yenen Kanarya, seride 2-0 öne geçti. İstanbul’daki 2 maçın birini alsak yeter.
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Yunanistan'da resmen destan yazdı. Play-off turu ilk maçında Panathinaikos'u 71-58 yenen Kanarya, ikinci maçı da 80-75 kazanıp final four kapısını araladı. OAKA Arena'daki taraftar baskısına rağmen müthiş oynayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-20, devreyi de 45-43 önde tamamladı.
TEK GALİBİYET YETECEK
Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe, son periyoda 63-59 önde girdi. Sahadan 80-75 galip ayrılan temsilcimiz, deplasmandaki iki galibiyetle seride durumu 2-0'a getirdi. Şimdi İstanbul'da iki maç var. Birini kazanırsa Fenerbahçe, final four'a kalacak.
3. MAÇ SALI GÜNÜ
Maçın en skorer oyuncusu sarı-lacivertli formayla 25 sayı kaydeden Bogdanovic oldu. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.
ALKIŞLAR OBRA VE BOGDAN'A
OAKA Arena'yı hınca hınç dolduran Panathinaikos taraftarları, Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ve maçın yıldızı Bogdan Bogdanovic'i ayakta alkışladı.
PROVOKATÖR GİANNAKOUPOLOS
Panathinaikos Başkanı Giannakoupolos hakemlerin yanında ayağa kalkarak uzun süre el kol hareketleri ile sert söylemlerde bulundu. Bu hareket sonrası Panathinaikos tribünleri galeyana geldi.
TRİBÜNDE MEŞALELER YANDI
Panathinaikos taraftarları maçın başında ve ikinci periyotta kapalı salon olmasına rağmen meşaleler yandı ve karşılaşma sis bulutuna büründü.
Salon: OAKA Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Litvanya), Benjamin Jimenez (İspanya)
Panathinaikos Superfoods: Pappas 5, Calathes 4, Singleton 14, Rivers 8, Bourousis 13, James 22, Nichols, Fotsis 3, Feldeine, Gist 6
Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 25, Kalinic 7, Datome 2, Vesely 2, Udoh 22, Antic 3, Ali Muhammed 14
1. Periyot: 20-22
Devre: 43-45
3. Periyot: 59-63
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:53
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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