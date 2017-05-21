Yasemin Adar'dan altın madalya
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nın milli güreşçimiz Yasemin Adar altın madalya aldı.
75 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Yasemin Adar 75 kiloda Kazakistanlı, Mısırlı ve Kırgızistanlı rakiplerini yenerek önemli bir avantaj sağladı. Son mücadelede Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'nı tuşla yenerek altın madalya aldı.
Bütün rakiplerini yendiğini vurgulayan Yasemin Adar,"5 maç yaptım, dördünü yendim ve en son rakibim kardeş ülke Azerbaycan'dı. Onu da yendikten sonra altın madalyanı kazandım. Çok gururluyum ve onurluyum. İnşallah devamı da gelir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası'ndan çıktıktan sonra Bakü geldiğini belirten Adar, "2016-2017 yılında Avrupa Şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'ndan çıktıktan sonra buraya geldik. Bunlarda bizim için tecrübe oldu" diye konuştu
Bakü kaldırabilecek kapasiteye sahip
Kardeş ülke olduğu için birlik ve beraberliğimiz zaten sağlanmış bir durumda. Bütün organizasyonları Bakü'ye verelerde Bakü kaldırabilecek kapasiteye sahip. Hem sıcak kanlı insanlarıyla, çevresiyle gerçekten çok güzel bir atmosferdi" dedi.
4.İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye ikinci sırada
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 9. günün ardından Türkiye, 68 altın, 63 gümüş ve 54 bronz madalyayla ikinci sırada yer aldı.
Başkent Bakü'de yapılan 9. gün yarışmaları sonunda 75 altın, 46 gümüş ve 33 bronz olmak üzere 154 madalya elde eden ev sahibi Azerbaycan, ilk sıradaki yerini korudu.
Oyunlarda 9. günün sonunda madalya tablosunda ilk 5 şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Azerbaycan
|75
|46
|33
|154
|2
|Türkiye
|68
|63
|54
|185
|3
|İran
|31
|26
|33
|90
|4
|Özbekistan
|15
|17
|30
|62
|5
|Bahreyn
|12
|5
|4
|21
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
abrtmayın avrupada en çok ,hatta nba derecesinde yatırım yapılıyor.2. olan olimpiakosdan 10 kat daha fazla para harcıyor fb baskete.geç bile kalındı
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 13
Yorum
BAŞARAN İstemediği oyuncular yüksek ücretle alınıyor ve yatıyorlar Mitroviç bardağı taşırdı onların hamallığını saha çekecek 4 yıldır böyle boyko
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Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Toplam 1
Yorum
Bjkli Ercan 4 kişi mi baya gelmiş yine hiç olmaması lazım
Yasemin Adar'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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