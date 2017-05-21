Yasemin Adar'dan altın madalya

75 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Yasemin Adar 75 kiloda Kazakistanlı, Mısırlı ve Kırgızistanlı rakiplerini yenerek önemli bir avantaj sağladı. Son mücadelede Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'nı tuşla yenerek altın madalya aldı.



Bütün rakiplerini yendiğini vurgulayan Yasemin Adar,"5 maç yaptım, dördünü yendim ve en son rakibim kardeş ülke Azerbaycan'dı. Onu da yendikten sonra altın madalyanı kazandım. Çok gururluyum ve onurluyum. İnşallah devamı da gelir" ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası'ndan çıktıktan sonra Bakü geldiğini belirten Adar, "2016-2017 yılında Avrupa Şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'ndan çıktıktan sonra buraya geldik. Bunlarda bizim için tecrübe oldu" diye konuştu



Bakü kaldırabilecek kapasiteye sahip



Kardeş ülke olduğu için birlik ve beraberliğimiz zaten sağlanmış bir durumda. Bütün organizasyonları Bakü'ye verelerde Bakü kaldırabilecek kapasiteye sahip. Hem sıcak kanlı insanlarıyla, çevresiyle gerçekten çok güzel bir atmosferdi" dedi.



4.İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye ikinci sırada

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 9. günün ardından Türkiye, 68 altın, 63 gümüş ve 54 bronz madalyayla ikinci sırada yer aldı.

Başkent Bakü'de yapılan 9. gün yarışmaları sonunda 75 altın, 46 gümüş ve 33 bronz olmak üzere 154 madalya elde eden ev sahibi Azerbaycan, ilk sıradaki yerini korudu.

Oyunlarda 9. günün sonunda madalya tablosunda ilk 5 şöyle: