 Masa Tenisi takımı 2. oldu – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Masa Tenisi takımı 2. oldu

    Masa Tenisi takımı 2. oldu
    Beşiktaş Masa Tenisi Takımı, Süper Lig'de 2. oldu. Siyah-beyazlılar Çukurova Üniversitesi'ne 4-1 mağlup olarak şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Antrenör Sabahattin Sabrioğlu, "Kurulduğumuz 2003'ten beri ilk defa şampiyon olma şansımız vardı. Türkiye 2.'si olduk. Bu tarihimizde ilk. Seneye şampiyonluğa oynayacağız" dedi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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