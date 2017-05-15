Masa Tenisi takımı 2. oldu

Beşiktaş Masa Tenisi Takımı, Süper Lig'de 2. oldu. Siyah-beyazlılar Çukurova Üniversitesi'ne 4-1 mağlup olarak şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Antrenör Sabahattin Sabrioğlu, "Kurulduğumuz 2003'ten beri ilk defa şampiyon olma şansımız vardı. Türkiye 2.'si olduk. Bu tarihimizde ilk. Seneye şampiyonluğa oynayacağız" dedi.