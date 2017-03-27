Aras Özbiliz galibiyeti perçinledi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ermenistan, Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederken Beşiktaş'ta forma giyen Aras Özbiliz bir gol kaydetti.
Maç boyunca rakibini kilidini açmakta zorlanan Ermenistan aradığı golü 73. dakikada buldu. Manchester United'da forma giyen Henrik Mkhitaryan klas bir golle ülkesini 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Aras Özbiliz galibiyeti perçinleyen golü kaydetti.
Bu arada Sergiy Malyi'nin 64. dakikada kırmızı kart görmesi Kazaklar maçı 10 kişi tamamladı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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