Hatice Kübra İlgün dünya ikincisi
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Türkiye, dünya şampiyonasını 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı
Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, dün yaptığı maçlarda sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raunndda farkı eriten Hatice Kübra İlgün, son saniyelerdeki çabasına rağmen müsabakayı 7-5 kaybetti ve Dünya ikincisi oldu. Hatice Kübra İlgün, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 72 puan yazdırdı.
Yunus sakatlık kurbanı
Son gün mücadele eden tekvandocularımızdan kadınlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman, 1 numaralı seri başı olarak katıldığı şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda İsveçli Elin Johansson'a 2-1 mağlup olarak elendi. Erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı ise sakatlık kurbanı oldu. İlk turda Haiti'den Rodny Mondelus'u 11-2, ikinci turda Yunanistan'dan Apostolos Telikostoglou'yu 18-8 mağlup eden Yunus Sarı, üçüncü turda Norveçli Richard Ordemann ile yaptığı müsabakanın 2. raundunda sakatlandı. Müsabakaya devam edemeyen milli sporcu, şampiyonaya veda etmek zorunda kaldı.
3 madalya ile tamamladık
Türkiye, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nı 3 madalya ile tamamladı. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:31
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Sneijder depremi
Toplam 11
Yorum
KARTAL Wesley sneijder Beşiktaşla anlaşmak üzere... Bunu yönetim içinden biri söyledi araştırsana zeki
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F.Bahçe'den tarihi imza
Toplam 4
Yorum
Baron Tarihi dengesizlik artik fb nin rakipleri fbahce disinda ulkerle ve ayriyeten dogus klubuyle yani 1e karsi 3 kluple oynayacak
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50. yılımızın önemini hisset
Toplam 2
Yorum
ADAMI ARAYIP DURMA ERSUN RAHAT BIRAK TATİL YAPSIN,STRESE SOKMA,ADAM ZATEN İYİ,AYTAÇI KOV O ZAMAN ANLARIM İYİ NİYETİNİ
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