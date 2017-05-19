Belçika'da şampiyon Anderlecht
Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Anderlecht, 2016-2017 sezonunun tamamlanmasına bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
Anderlecht, Şampiyonluk Grubu'ndaki 9. maçında Charleroi'ye konuk oldu.
Sahadan Lukasz Teodorczyk (2) ve Massimo Bruno'nun golleriyle 3-1 galip ayrılan ve puanını 49 yapan Anderlecht, en yakın rakibi Club Brugge ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve tarihindeki 34. şampiyonluğu elde etti.
Anderlecht, son olarak 2013-2014'te ligde şampiyonluk ipini göğüslemişti.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
Belçika'da şampiyon Anderlecht haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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