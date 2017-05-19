 Belçika'da şampiyon Anderlecht – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Belçika'da şampiyon

    Belçika'da şampiyon Anderlecht

    Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , 2016-2017 sezonunun tamamlanmasına bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

    , Şampiyonluk Grubu'ndaki 9. maçında Charleroi'ye konuk oldu.

    Sahadan Lukasz Teodorczyk (2) ve Massimo Bruno'nun golleriyle 3-1 galip ayrılan ve puanını 49 yapan Anderlecht, en yakın rakibi Club Brugge ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve tarihindeki 34. şampiyonluğu elde etti.

    Anderlecht, son olarak 2013-2014'te ligde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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