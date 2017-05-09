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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Emre Emre

    Ibrahim erkal vefat etti

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır2
    cevapla 09.05.2017 21:52
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