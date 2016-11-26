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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    kımın sahasında cevap verın kımın sahasında cevap verın

    fenerbahce vs besiktas maçı handi sahada cevap verın lütfen fenermı besiktasamı açıl lütfen fenerse cevap verın besıktas sa cevap lütfennnn

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet4
    hayır0
    cevapla 26.11.2016 11:57
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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