 Bursaspor, 22 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    , 22 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, 22 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor

    Süper Lig’de geride kalan haftalarda iç sahadaki performansıyla dikkat çeken ’a taraftarların desteği de büyük oldu.22 bin seyirci ortalamasıyla oynayan yeşil-beyazlı ekip, bu alanda birçok kulübü de geride bıraktı.

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden , bu galibiyetlerin 3'ünü iç sahada aldı. Taraftarı önünde sadece Galatasaray karşılaşmasından puan çıkartamayan Le Guen'in öğrencileri, taraftarlarından da büyük destek aldı.

    900 bin TL'ye yakın gelir elde etti
    İç sahadaki ilk maç olan Alanyaspor mücadelesini 19 bin 486 taraftar takip ederken, Akhisarspor karşılaşmasında ise 20 bin 56 taraftar takımına destek verdi. Ligin 6. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında da 32 bin 677 biletli seyirci stadyumda yer alırken, son oynanan ve bazı blokların cezalı olduğu Osmanlıspor müsabakasında ise 17 bin 27 kişi yeşil-beyazlı ekibe destek verdi. Ortalama 22 bin taraftara oynayan , bu alanda birçok kulübü de geride bıraktı. Yeşil-beyazlılar, 4 maçtaki biletli seyircilerden yaklaşık 900 bin TL gelir elde etti.

    Yeşil-beyazlıların bu sezon iç sahada oynadığı maçlardaki kombineli ve biletli taraftar sayıları şöyle:

    Bursaspor - Alanyaspor
    11 bin 632 (Kombine) - 7 bin 854 (Bilet) - Toplam: 19 bin 486

    Bursaspor - Akhisarspor
    13 bin 559 (Kombine) - 6 bin 497 (Bilet) - Toplam: 20 bin 56

    Bursaspor - Galatasaray
    21 bin 459 (Kombine) - 11 bin 218 (Bilet) - Toplam: 32 bin 677

    Bursaspor - Osmanlıspor
    14 bin 369 (Kombine) - 2 bin 658 (Bilet) - Toplam: 17 bin 27
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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