Bursaspor, 22 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor
Süper Lig’de geride kalan haftalarda iç sahadaki performansıyla dikkat çeken Bursaspor’a taraftarların desteği de büyük oldu.22 bin seyirci ortalamasıyla oynayan yeşil-beyazlı ekip, bu alanda birçok kulübü de geride bıraktı.
900 bin TL'ye yakın gelir elde etti
İç sahadaki ilk maç olan Alanyaspor mücadelesini 19 bin 486 taraftar takip ederken, Akhisarspor karşılaşmasında ise 20 bin 56 taraftar takımına destek verdi. Ligin 6. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında da 32 bin 677 biletli seyirci stadyumda yer alırken, son oynanan ve bazı blokların cezalı olduğu Osmanlıspor müsabakasında ise 17 bin 27 kişi yeşil-beyazlı ekibe destek verdi. Ortalama 22 bin taraftara oynayan Bursaspor, bu alanda birçok kulübü de geride bıraktı. Yeşil-beyazlılar, 4 maçtaki biletli seyircilerden yaklaşık 900 bin TL gelir elde etti.
Yeşil-beyazlıların bu sezon iç sahada oynadığı maçlardaki kombineli ve biletli taraftar sayıları şöyle:
Bursaspor - Alanyaspor
11 bin 632 (Kombine) - 7 bin 854 (Bilet) - Toplam: 19 bin 486
Bursaspor - Akhisarspor
13 bin 559 (Kombine) - 6 bin 497 (Bilet) - Toplam: 20 bin 56
Bursaspor - Galatasaray
21 bin 459 (Kombine) - 11 bin 218 (Bilet) - Toplam: 32 bin 677
Bursaspor - Osmanlıspor
14 bin 369 (Kombine) - 2 bin 658 (Bilet) - Toplam: 17 bin 27
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:27
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Zaferin şifreleri
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Yorum
snake beyler aykuta haksızlık etmeyin ! Aziz denize düşmüştü ne yapacaktıki bundan başka
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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Yorum
serdar babel ozana laf atma ozan saygılı çocuk büyüklerini görüp örnek alıyor mutlu olmanız lazım sizin
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Derbinin sonucu ne olur?
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Yorum
ahmet fb nin gs ye karşı sayısal bir uğuru var 8 hafta 8 puan fark bu maçı 8-0 fb alır gibi geliyor.hayılısı inşallah
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