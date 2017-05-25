13 yıllık rövanş
Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile Ç.Rize 2003-04’te de aynı endişeyi yaşamıştı. O sezon 4 takım da galip gelince Timsah düşmüştü.
BEŞİKTAŞ'LA GERİLİM
Son haftaya Ç.Rize 39, A.Sebatspor 39, İstanbulspor 38 ve Bursaspor 37 puanla girdi. Büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan 34. haftada düşme tehlikesi yaşayan 4 takım da galip gelince aralarından Bursaspor lige veda eden kulüp olmuştu. Yeşil-beyazlılar küme düşmelerinin sorumlusu olarak son iki haftada A.Sebatspor ve Ç.Rizespor'a yenilen Beşiktaş'ı göstermiş, iki takım arasında uzun süren bir gerginlik yaşanmıştı. İşte yeniden aynı kaderi paylaşan iki takımdan bu sefer Bursa avantajlı. Rize'nin kazanması durumunda Timsah, kalan 2 haftada kaybetmemesi halinde ligde kalacak.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:06
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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