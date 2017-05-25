 13 yıllık rövanş – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    13 yıllık rövanş

    13 yıllık rövanş

    Ligde kalma mücadelesi veren ile Ç.Rize 2003-04’te de aynı endişeyi yaşamıştı. O sezon 4 takım da galip gelince Timsah düşmüştü.

    Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ateş hattındaki Ç.Rizespor'un 5 puan önünde düşme endişesi taşıyan Bursaspor, Karadeniz ekibiyle aynı kaderi F.Bahçe'nin şampiyon olarak tamamladığı 2003-04 sezonunda da paylaşmıştı. Ligde kalma mücadelesi son hafta Ç.Rizespor, A.Sebatspor, İstanbulspor ve takımları arasında geçmişti. Adana ve Elazığ'ın düşmesi daha önceden kesinleşirken, heyecan son haftaya taşınmıştı.

    BEŞİKTAŞ'LA GERİLİM
    Son haftaya Ç.Rize 39, A.Sebatspor 39, İstanbulspor 38 ve Bursaspor 37 puanla girdi. Büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan 34. haftada düşme tehlikesi yaşayan 4 takım da galip gelince aralarından Bursaspor lige veda eden kulüp olmuştu. Yeşil-beyazlılar küme düşmelerinin sorumlusu olarak son iki haftada A.Sebatspor ve Ç.Rizespor'a yenilen Beşiktaş'ı göstermiş, iki takım arasında uzun süren bir gerginlik yaşanmıştı. İşte yeniden aynı kaderi paylaşan iki takımdan bu sefer Bursa avantajlı. Rize'nin kazanması durumunda Timsah, kalan 2 haftada kaybetmemesi halinde ligde kalacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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