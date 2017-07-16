15. etabın galibi Bauke Mollema oldu
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, Trek-Segafredo takımının Hollandalı sporcusu Bauke Mollema kazandı.
Fransa'nın Laissac-Severac l'Eglise ile Le Puy-en-Velay yerel idareleri arasındaki 189,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 15. etabı, 4 saat 41 dakika 47 saniyede bitiren Mollema birinciliğe ulaştı.
Turda ilk etap galibiyetini elde eden Mollema'nın 19 saniye arkasındaki isimler BAE takımından Diego Ulissi 2'nci, Lotto-Soudal'den Tony Gallopin ise 3'üncü oldu.
Sky takımından Christopher Froome, bitime 38 kilometre kala yaşadığı mekanik soruna rağmen 64 saat 40 dakika 21 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini korudu.
Tura, yarın verilecek bir günlük aranın ardından 18 Temmuz Salı günü devam edilecek. 16. etap, Le Puy-en-Velay ile Romans-sur-Isere yerel idareleri arasındaki 165 kilometrelik parkurda koşulacak.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:00
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 17
Yorum
TS Sayın Usta," Viska için 5 milyon dolar istiyorlar" vaz geçtik demiş. Bir lolipopa mı alacaktınız?
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Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor
Toplam 5
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fairplay34 Bu sene kartalın ezeli rakiplerin toparlanması zor..başakşehir üstüne koyarak geliyor.bide bjk elindeki iyi oyuncuları rakibine kaptırıyor.DİKKAT!!
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 23
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emir inşalah iyleşir
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