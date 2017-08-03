 Bursalı Erdem Ankaragücü’nde – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Bursalı Erdem ’nde

    Bursalı Erdem Ankaragücü’nde
    Serkan Balcı'nın ayrılığı sonrası sağ bek arayışındaki TFF 1. Lig'in yenisi Ankaragücü, Hakan Aslantaş'ın sakatlığı nedeniyle Bursaspor'un sağ beki Erdem Özgenç ile anlaştı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Bursaspor formasıyla 17 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta ter dökerken, 1'er gol ve asistle oynadı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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