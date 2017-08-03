Bursalı Erdem Ankaragücü’nde

Serkan Balcı'nın ayrılığı sonrası sağ bek arayışındaki TFF 1. Lig'in yenisi Ankaragücü, Hakan Aslantaş'ın sakatlığı nedeniyle Bursaspor'un sağ beki Erdem Özgenç ile anlaştı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Bursaspor formasıyla 17 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta ter dökerken, 1'er gol ve asistle oynadı.