Kaan Kanak Eskişehirspor'da

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaan Kanak, Eskişehirsporumuz ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Yapmış olduğu fedakarlık ve özveri için başta kendisine, daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne teşekkür eder, Kaan'a Eskişehirspor forması altında başarılar dileriz."