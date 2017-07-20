 Kaan Kanak Eskişehirspor'da – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kaan Kanak Eskişehirspor'da

    Kaan Kanak Eskişehirspor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kaan Kanak, Eskişehirsporumuz ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Yapmış olduğu fedakarlık ve özveri için başta kendisine, daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne teşekkür eder, Kaan'a Eskişehirspor forması altında başarılar dileriz."

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaan Kanak Eskişehirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.