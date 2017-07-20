Kaan Kanak Eskişehirspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kaan Kanak, Eskişehirsporumuz ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Yapmış olduğu fedakarlık ve özveri için başta kendisine, daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne teşekkür eder, Kaan'a Eskişehirspor forması altında başarılar dileriz."
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:25
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'Benim aileme kimse dokunamaz!'
Toplam 82
Yorum
tufan ayvalık Sn Terim senin ailenin ayrıcalığı mı var benim aileme de kimse dokunamaz bu ülkede kimse kimsenin ailesine dokunamaz hava çiva ile olmaz
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Prag’a pahalı geldi
Toplam 15
Yorum
juan10 Yere göre sığdıramadığınız Sneijder yıllık 5 M Euro istiyor. Yaş 33
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Bony tamam
Toplam 29
Yorum
kaan kazaniyor die biliyorum ingiliz kulüpleri yayın haklarından müthiş paralar kazanıyor.
Kaan Kanak Eskişehirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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