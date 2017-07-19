Özkan, yaptığı açıklamada, kulüplerinin misyonu gereği, bu toprakların çocuklarına güvenerek yolculuklarına yetiştirici kulüp olarak başladıklarını bildirdi. Belli ilkelerle yürüyüşlerini sürdürdüklerini kaydeden Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim en önemli tutunduğumuz dal, bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Bu ülkenin gençlerine yeterli imkanlar, iyi antrenörler, barınma, beslenme imkanları, huzurlu bir ortam sağladığımız takdirde, Avrupa'daki yaşıtlarıyla eşit başarılar elde edeceğine inancımız sonsuz. Bu amaçlarla yetiştirici kulüple başladık, A takımımız sadece vitrinimizdir. Altınordu Futbol Kulübünde 5. yaşımızda A takımımız öz kaynağımızdan yetişen oyunculardan kurulu bir sezona başlıyoruz. Bu bizim için çok mutluluk verici. 22 tane kendi öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncu var. 20 yaş ortalamasıyla, gerek Süper Lig'de gerekse TFF 1. Lig'de rekor genç yaşla başlayan bir kulüp olacağız."

"Sonuç odaklı değiliz, süreç odaklıyız"

Başkan Özkan, altyapıdan 22 oyuncularıyla başlayacakları sezonun kendileri için bekledikleri bir şey olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah bu kadro 2019-2020 veya 2020-2021 sezonunda Süper Lig'e çıkacak. Süper Lig'e çıktıktan sonra da yine yabancı oynatmayacağız, dışarıdan oyuncu almayacağız. Yine kendi öz kaynağımızdan, alttan gelen kardeşlerinin baskı yaptığı, yukarıdan mutlaka göndermek zorunda kaldığımız, üretken, kendi ekonomisini kendisi çeviren hatta ve hatta gelir elde eden, bu gelirle de bu ülkenin topraklarında önemli sportif yatırımlar yapan ve giderek kendini vizyon olarak da dünya yetiştirici kulüp olarak ülkemizin tüm insanlarının gurur duyduğu bir kulüp haline gelmek istiyoruz. Bu amaçla da skor değil önemli olan, biz sonuç odaklı değiliz, süreç odaklıyız. Nereye gittiğimizi biliyoruz."

Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü gibi futbolcuların devamının geleceğini savunan Özkan, "Dört tane genç milli stoperimiz var. Bu sezon bunlardan 2'si forma giyecek. İki tane genç stoper oynatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol, izleyenler için bir eğlence"

Futbolun izleyenler için bir eğlence, oynayanlar için bir meslek olduğunu kaydeden Başkan Özkan, bu sporun çok zor bir iş olduğunu kaydetti.

Seyit Mehmet Özkan, futbolun fiziğe dayalı bir oyun olduğu için öncelikle yeteneğin ön plana çıktığını belirterek, "Bu işin torpili olmaz. Er meydanı orası, çıkarsın orada savaşırsın. Hem futbol oynarsın hem de savaşırsın. Bu işte eski Roma döneminin gladyatörleri neyse bugünkü dönemde izdüşümü de futbol artık." ifadelerini kullandı.

Futbolda başarıya, hayatı düzenli olanların ulaşabileceğini savunan Özkan, "Ben odası, evi, hayatı dağınık olan bir futbolcunun yukarılara doğru tırmanacağına hiç inanmıyorum, yolda mutlaka tökezleyecektir." diye konuştu.

Sporcu sağlığının çok önemli olduğunu kaydeden Özkan, "Bizim sporcu sağlık merkezimiz yok, sakatlanan A takım oyuncularımızı oraya buraya gönderiyoruz. Orada otelde tatil mi yapıyor, fizyoterapi mi yapıyor, fizyoterapiden sonra kendine nasıl bakıyor, ancak telefonlarla kontrol ediyoruz. Bunlar yanlış şeyler. Bugün param olsa, güzel bir sporcu sağlık merkezi kurmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.