 Erzurumspor'da transfer – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    'da transfer

    Erzurumspor'da transfer

    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye , Akhisar Belediyespor'la sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü'yü renklerine bağladı.

    Kulüp tesislerinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dilaver Yılmaz'ın da katıldığı törende Tolga Ünlü, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.Sağ bekte görev yapan Tolga Ünlü, Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Büyük Erzurumspor camiasına katılmaktan mutluyum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı için mücadele vereceğim." ifadelerini kullandı.



    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:03
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