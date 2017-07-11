Erzurumspor'da transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisar Belediyespor'la sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü'yü renklerine bağladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz'ın da katıldığı törende Tolga Ünlü, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.Sağ bekte görev yapan Tolga Ünlü, Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Büyük Erzurumspor camiasına katılmaktan mutluyum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı için mücadele vereceğim." ifadelerini kullandı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:03
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Forvete Tangocu
Toplam 2
Yorum
HAREKET KATAR TANGOCU ALSIN GS . EN AZINDAN DEDE DEĞİL. HİÇ OLMAZSA GS YA HAREKET KATAR. BASTIR TUDOR HOCA.
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 43
Yorum
west1905 abartmayın beyler 31 yasında adam öldürdünüz adamı sanki genc yetenekli oyuncuları almak kolay gibi onlar dahada tuzlu.
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Yeni hedef Luis Nani
Toplam 17
Yorum
ufuk Artık q7 binin çine satılması gerek. pepe iş yapar ama nani cacık