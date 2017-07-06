 Manisaspor dört koldan – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    dört koldan

    <a href="/index/manisaspor?id=f4ba3377-4387-4766-8284-63e63c71f720" class="" rel="tag">Manisaspor</a> dört koldan

    Yeni sezonda 1'inci Lig'de zirve mücadelesi verecek bir ekip oluşturmak için çalışmalarını sürdüren yönetimi, Slovakya Süper Ligi takımlarından Spartak Trnava'dan Boşnak Emir Halilovic'le anlaştı.


    Forvet ve sol kanatta oynayan 27 yaşındaki futbolcunun yarın sözleşme imzalamak için Manisa'ya geleceğini belirten Başkan Abdullah Mergen, Çaykur Rizesporlu Iyayi Atiemwen'le de el sıkıştıklarını, bonservis sorununu çözmeye çalışan Nijeryalı futbolcunun serbest kalır kalmaz mukavele imzalayacağını açıkladı.

    Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın istediği Eskişehirsporlu forvet Axel Meye ile anlaşma zemini aradıklarını kaydeden Başkan Mergen, şöyle devam etti:
    "Adana Demirspor kalecisi Emrullah Şalk ile İstanbul'da görüştüm. Kendisine teklifimizi ilettim. Bir iki gün içinde cevap verecek. Şanlıurfaspor'dan Caner Cavlan ve Yeni Malatyaspor'dan İrfan Başaran'la temas halindeyiz. Geçen sezon kadromuzda yer alan Dimov ve Umut Gündoğan'la da yeniden anlaşmaya çalışıyoruz."
    Bu arada ülkesinden dönen Perovic, takımla çalışmalara başladı.


    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:55
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