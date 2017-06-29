Samsunspor'da 2 transfer

Samsunspor, 2 transfer nedeniyle Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu'nun katıldığı törende Atiker Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı 1 yıllık kiralanırken, Anadolu Selçukluspor'dan Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. İki futbolcu sözleşme imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.

Rüştü Araboğlu, 2 futbolcu ile uzun süredir temasta olduklarını belirterek transferleri gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.