Samsunspor'da 2 transfer
Türkiye 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, Abdülkerim Bardakçı'yı 1 yıllık kiralarken, Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor, 2 transfer nedeniyle Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu'nun katıldığı törende Atiker Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı 1 yıllık kiralanırken, Anadolu Selçukluspor'dan Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. İki futbolcu sözleşme imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.
Rüştü Araboğlu, 2 futbolcu ile uzun süredir temasta olduklarını belirterek transferleri gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:54
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4 koldan pres!
Toplam 15
Yorum
hayır hayr
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4 koldan pres!
Toplam 15
Yorum
aslan cimbom ikinci verdiğin örnekte ferrariden inip audi 5'e binseydi bjk ye uyardı..,uno'ya uyan fb olur..,
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Futbola açım
Toplam 13
Yorum
mustafa Yazık Türk Futbolunda kulübünü beğenmeyip 3 büyük sevdasıyla yanıp tutuşan 1 sporcunun daha kariyer, sona erecek. Ekici yedek oynar ancak..
Samsunspor'da 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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