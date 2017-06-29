 Samsunspor'da 2 transfer – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Samsunspor'da 2 transfer

    Samsunspor'da 2 transfer

    Türkiye 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, Abdülkerim Bardakçı'yı 1 yıllık kiralarken, Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Samsunspor, 2 transfer nedeniyle Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu'nun katıldığı törende Atiker Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı 1 yıllık kiralanırken, Anadolu Selçukluspor'dan Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. İki futbolcu sözleşme imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.
    Rüştü Araboğlu, 2 futbolcu ile uzun süredir temasta olduklarını belirterek transferleri gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:54
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