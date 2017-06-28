 Erzurum’da Webo sürprizi – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Erzurum’da Webo sürprizi

    Erzurum’da Webo sürprizi
    TFF 1. Lig'in yeni takımı Erzurum, Osmanlıspor'la sözleşmesi sona eren 'ya göz dikti. Daha önce iki takımı Süper Lig'e yükselten Osman Özköylü'yü teknik direktörlüğe getirerek hedefini zirve olarak belirleyen mavi-beyazlılar, F.Bahçe'nin Kamerunlu eski golcüsü için şartları zorlayacak. Başkent ekibinde yıllık 1 milyon euro alan 35 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon 39 maçta 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:10
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