Samsunspor rotayı çizdi
Giresun'da hedef Özköylü
Play-off yarı finalinde Göztepe'ye kaybeden Giresunspor, sürpriz bir kararla teknik direktör Yücel İldiz ile yolları ayırmıştı. Karadeniz ekibinde Samsun'a veda eden Osman Özköylü adı geçiyor. TFF 1. Lig'i iyi bilen Özköylü'nün hedefli bir takımı istediği biliniyor. Giresunspor, Özköylü ile masaya oturup ilk olarak projeleri tartışacak.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
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ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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