 Samsunspor rotayı çizdi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Samsunspor rotayı çizdi

    Samsunspor rotayı çizdi
    Samsunspor başkanı Erkurt Tutu, hedefi Süper Lig olarak açıkladı. 16-23 Haziran'da kongreye gideceklerini ve aday olduklarını açıklayan Tutu, "Biz hedefe oynayacak bir hoca da bulacağız. Genel kuruldan çok daha önce, belki de önümüzdeki hafta hocamızı bulacağız" dedi. Kırmızı-beyazlı ekibin, İrfan Buz ile temasta olduğu öğrenildi.

    Giresun'da hedef Özköylü
    Play-off yarı finalinde Göztepe'ye kaybeden Giresunspor, sürpriz bir kararla teknik direktör Yücel İldiz ile yolları ayırmıştı. Karadeniz ekibinde Samsun'a veda eden Osman Özköylü adı geçiyor. TFF 1. Lig'i iyi bilen Özköylü'nün hedefli bir takımı istediği biliniyor. Giresunspor, Özköylü ile masaya oturup ilk olarak projeleri tartışacak.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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