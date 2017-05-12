Giresunspor Horoz’a bilendi

Play-off'un avantajlı takımlarından Giresunspor'da Başkan Mustafa Bozbağ, 40 yıllık hayalin peşinde olduklarını söyledi. Bozbağ evlerindeki Denizli maçı öncesi, "Ligde 4. durumdayız. Yenersek avantajımız devam edecek. Sonra deplasmanda G.Antep BŞB'yle oynayacağız. Bu şehir için savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.