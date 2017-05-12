Giresunspor Horoz’a bilendi
Play-off'un avantajlı takımlarından Giresunspor'da Başkan Mustafa Bozbağ, 40 yıllık hayalin peşinde olduklarını söyledi. Bozbağ evlerindeki Denizli maçı öncesi, "Ligde 4. durumdayız. Yenersek avantajımız devam edecek. Sonra deplasmanda G.Antep BŞB'yle oynayacağız. Bu şehir için savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
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Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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