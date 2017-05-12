 Giresunspor Horoz’a bilendi – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Horoz’a bilendi

    Giresunspor Horoz’a bilendi
    Play-off'un avantajlı takımlarından Giresunspor'da Başkan Mustafa Bozbağ, 40 yıllık hayalin peşinde olduklarını söyledi. Bozbağ evlerindeki Denizli maçı öncesi, "Ligde 4. durumdayız. Yenersek avantajımız devam edecek. Sonra deplasmanda G.Antep BŞB'yle oynayacağız. Bu şehir için savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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