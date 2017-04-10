 Çotanak hayat buldu – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Çotanak hayat buldu

    Çotanak hayat buldu

    galibiyet özlemine karşısında son verdi. Karadeniz ekibi, Recep’in 64. dakikadaki golüyle rakibini devirdi, Play-Off şansını sürdürdü.

    Son 4 maçta yalnızca 1 puan alan Giresunspor dün Bandırma karşısında mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, rakibini tek golle devirirken, Play-Off için de iddialı konuma geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 39. dakikada Recep ile uygun pozisyondan yararlanamadı. 41'de Da Silva'nın şutu az farkla auta çıktı. 53'te Çağlar ortaladı. Özgür Can'ın kafa vuruşunda Okan iki hamlede tehlikeyi önledi. 64'te Dilaver'in kornerinde topu kontrol eden Çağlar pasını Recep'e çıkardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

    ARTIK HER MAÇ FİNAL
    Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçın ardından kısa ve net konuştu: "Bu maç galibiyet hasretini dindirme ve stresimizi atma adına çok güzel oldu.Cömertçe harcadığımız pozisyonlar oldu. Bu konuda da dikkatli olmalıyız. Artık kalan maçlarımızın hepsi final."
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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