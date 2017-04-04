Yılmaz Vural: Her takımı yenebilecek güce sahibiz
Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şampiyonluk mücadelesi verdikleri TFF 1. Lig'de her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını söyledi.
Vural, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe "dur" dediklerini kaydetti.
Göreve geldiğinde takımın 27 puan alabileceğini söylediğini hatırlatan Vural, "Her takımı yenebilecek güce sahibiz. Geldiğimde söyledim, herkes son 8 maçta elini taşın altına koymalı. İlk maçta bunu başardık." dedi.
Giresunspor karşısında çok iyi oynamadıklarını ancak rakiplerinin oyununu bozduklarını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hafta içi duran toplar üzerine çalışmalar yapmıştık. Maçta da kornerden bulduğumuz bir gol var. Çalıştıklarımızın meyvesini almak beni çok sevindirdi. Savunmada da kritik hatalar yapmamamız önemli bir gelişmeydi. Maç sonunda taraftarımızla 'İsyan Marşı'mızı söyledik. Taraftar ve takım uyumu, başarı için çok önemli. Önümüzdeki iç saha maçlarımızda da taraftarlarımızdan Bornova Stadı'nı doldurmalarını bekliyoruz. Kendileri bizim için çok büyük bir güç."
Ligin 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Boluspor maçına değinen tecrübeli teknik adam, "Boluspor, iyi oyunculara sahip ve iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Keyifli bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Vural, alt yaş milli takımlarının son açıklanan kadrolarında 8 oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Bu, Göztepe adına gurur verici bir tablodur. Menderes'te yapılması planlanan tesis hayata geçirildiği zaman çok daha güzel şeyler olacaktır. Bu başarılı çalışmaların meyvesi gelecek yıllarda toplanacaktır. Fırsat buldukça altyapıdaki maçlarımızı da izlemeye gideceğim." diye konuştu.
Öte yandan, Giresunspor maçında sakatlanan Prince Segbefia'nın kasık adalesinde ikinci derece yırtık bulunduğu, oyuncunun sakatlığının en az 3 hafta sürebileceği belirtildi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 18:44
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
- Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
Toplam 1
Yorum
karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
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Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
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