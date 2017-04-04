Yılmaz Vural: Her takımı yenebilecek güce sahibiz

Vural, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe "dur" dediklerini kaydetti.

Göreve geldiğinde takımın 27 puan alabileceğini söylediğini hatırlatan Vural, "Her takımı yenebilecek güce sahibiz. Geldiğimde söyledim, herkes son 8 maçta elini taşın altına koymalı. İlk maçta bunu başardık." dedi.

Giresunspor karşısında çok iyi oynamadıklarını ancak rakiplerinin oyununu bozduklarını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafta içi duran toplar üzerine çalışmalar yapmıştık. Maçta da kornerden bulduğumuz bir gol var. Çalıştıklarımızın meyvesini almak beni çok sevindirdi. Savunmada da kritik hatalar yapmamamız önemli bir gelişmeydi. Maç sonunda taraftarımızla 'İsyan Marşı'mızı söyledik. Taraftar ve takım uyumu, başarı için çok önemli. Önümüzdeki iç saha maçlarımızda da taraftarlarımızdan Bornova Stadı'nı doldurmalarını bekliyoruz. Kendileri bizim için çok büyük bir güç."

Ligin 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Boluspor maçına değinen tecrübeli teknik adam, "Boluspor, iyi oyunculara sahip ve iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Keyifli bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Vural, alt yaş milli takımlarının son açıklanan kadrolarında 8 oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Bu, Göztepe adına gurur verici bir tablodur. Menderes'te yapılması planlanan tesis hayata geçirildiği zaman çok daha güzel şeyler olacaktır. Bu başarılı çalışmaların meyvesi gelecek yıllarda toplanacaktır. Fırsat buldukça altyapıdaki maçlarımızı da izlemeye gideceğim." diye konuştu.

Öte yandan, Giresunspor maçında sakatlanan Prince Segbefia'nın kasık adalesinde ikinci derece yırtık bulunduğu, oyuncunun sakatlığının en az 3 hafta sürebileceği belirtildi.