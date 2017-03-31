"Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"

Başkan Adil Gevrek, Malatya’yı geçen sezon iç saha maçlarını farklı statlarda oynayıp şampiyon olan Beşiktaş’a benzetti

İnönü Stadı bakımda, yeni stadı ise inşa halindeki TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, ilginç bir benzetmede bulundu. Beşiktaş camiasına, Vodafone Arena'da kendilerini misafir ettikleri için teşekkür eden Gevrek, Kara Kartal'ın şampiyon olduğu geçen sezon kendileri gibi iç saha maçlarını farklı statlarda oynadığını hatırlattı.



ORTAK YANLARIMIZ VAR

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, "Halimizden en iyi Beşiktaş anlar. Beşiktaş, şampiyon olduğu sene farklı statlarda ve şehirlerde oynadı. Ortak yanlarımız var. İnşallah sonu da benzer, çünkü onlar şampiyon oldu. Oynadığımız futbol da benzetiliyor" ifadelerini kullandı.