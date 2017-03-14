Giresunspor'da zirve hesapları
TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, kaybetmeye hiç tahammüllerinin olmadığını, her maçı final olarak gördüklerini belirtti.
İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, play-off hedefi olan Boluspor ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.
Boluspor'un mutlaka kazanmak isteyeceğine dikkati çeken İldiz, rakiplerinin zaman zaman sürpriz neticeler aldığını kaydetti.
Geçen hafta Eskişehirspor ile berabere kalmalarına rağmen ligde üçüncü sıraya yükseldiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Kaybetmeye hiç tahammülümüz yok, her maçı final olarak görüyoruz. Zevkli ve kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyoruz. Şehrimize iyi bir neticeyle dönme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, inşallah iyi bir neticeyle döneriz." değerlendirmesinde bulundu.
İldiz, hem saha içiyle, hem de saha dışıyla ligin gerçekten zor olduğunu vurgulayarak, "Bütün zorluklara alışkın olmak lazım. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama kazanmamız lazım." diye konuştu.
Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, 18 Mart Cumartesi günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:59
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
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Yorum
Ergin Atamanı Bırak Futbola bak Ergin Atamanın yanındayız.Ergin Ataman Galatasaray da devam etmelidir. Ergin Atamana gelene kadar futbol ve yönetimden gidecek çok adam var.
- G.Saray'da değişim başlıyor!
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Ahmet Sezon Sonunda : Sabri, Hakan Balta, Chedjou, De Jong ve Snejder'in gitmesi şart oldu ....
- G.Saray'da değişim başlıyor!
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gs 30 luk futbolcuların tamamı takımdan gönderilmeli oynamadan yüksek maaş kazanıyorlar artık bi anlamı kalmadı bu futbolcuların...
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