Giresunspor'da zirve hesapları

İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, play-off hedefi olan Boluspor ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Boluspor'un mutlaka kazanmak isteyeceğine dikkati çeken İldiz, rakiplerinin zaman zaman sürpriz neticeler aldığını kaydetti.

Geçen hafta Eskişehirspor ile berabere kalmalarına rağmen ligde üçüncü sıraya yükseldiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Kaybetmeye hiç tahammülümüz yok, her maçı final olarak görüyoruz. Zevkli ve kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyoruz. Şehrimize iyi bir neticeyle dönme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, inşallah iyi bir neticeyle döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

İldiz, hem saha içiyle, hem de saha dışıyla ligin gerçekten zor olduğunu vurgulayarak, "Bütün zorluklara alışkın olmak lazım. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama kazanmamız lazım." diye konuştu.

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, 18 Mart Cumartesi günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.