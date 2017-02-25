Bandırmaspor evinde farklı kazandı
TFF 1.Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Deniz Kılıç, Yiğit İsmail Gökoğlan, (Dk. 59 Sertaç Çam), Souza, Silva, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Kıvanç Karakaş, (Dk.30 Doğan Karakuş), Ömer Kandemir, Atabey Çiçek (Dk. 87 Üstün Bilgi)
Şanlıurfaspor: Vjekoslav, Hasan Batuhan Artarslan, Abdüaziz Solmaz, Artun Akçakın, Marc, İzzet Yıldırım (Dk.70 Atiemwen), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Oktay Delibalta), Ndongala, (Dk.46 Mertcan Çam), Soro, Fevzi Özkan, Şaban Özel
Goller: Dk. 44 ve 86 Atabey Çiçek, Dk. 45+2 Ömer Kandemir (Penaltıdan), Dk.72 Sertaç Çam (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Feridun Kıroğlu, Dk. 48 Ömer Kandemir , Dk. 60 Fehmi Emre Güngör, Dk. 65 Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Dk. 43 Kağan Söylemezgiller, Dk. 45 İzzet Yıldırım, Dk. 60 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
Bandırmaspor evinde farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.