 Bandırmaspor evinde farklı kazandı – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bandırmaspor evinde farklı kazandı

    Bandırmaspor evinde farklı kazandı

    TFF 1.Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi.

    Stat: Bandırma 17 Eylül

    Hakemler: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel

    Bandırmaspor: Okan Kocuk, Deniz Kılıç, Yiğit İsmail Gökoğlan, (Dk. 59 Sertaç Çam), Souza, Silva, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Kıvanç Karakaş, (Dk.30 Doğan Karakuş), Ömer Kandemir, Atabey Çiçek (Dk. 87 Üstün Bilgi)

    Şanlıurfaspor: Vjekoslav, Hasan Batuhan Artarslan, Abdüaziz Solmaz, Artun Akçakın, Marc, İzzet Yıldırım (Dk.70 Atiemwen), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Oktay Delibalta), Ndongala, (Dk.46 Mertcan Çam), Soro, Fevzi Özkan, Şaban Özel

    Goller: Dk. 44 ve 86 Atabey Çiçek, Dk. 45+2 Ömer Kandemir (Penaltıdan), Dk.72 Sertaç Çam (Bandırmaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 43 Feridun Kıroğlu, Dk. 48 Ömer Kandemir , Dk. 60 Fehmi Emre Güngör, Dk. 65 Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Dk. 43 Kağan Söylemezgiller, Dk. 45 İzzet Yıldırım, Dk. 60 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:55
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