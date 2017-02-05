Hazır olacaklar
Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, transfer ettikleri oyuncuların Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasına kadar fiziksel olarak hazır hale geleceğini açıkladı.
İpekoğlu, "Uyum sürecini çabuk atlatmak için elimizden gelini yapıyoruz" diye görüş belirtti.
İPEKOĞLU DERTLİ!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Ligde en az mağlup olan takımız ancak puan anlamında istediğimiz yerde değiliz." dedi. Deneyimli teknik adam, "Ancak ligin sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Bu takıma kefilim" şeklinde konuştu.
İPEKOĞLU DERTLİ!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Ligde en az mağlup olan takımız ancak puan anlamında istediğimiz yerde değiliz." dedi. Deneyimli teknik adam, "Ancak ligin sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Bu takıma kefilim" şeklinde konuştu.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Hazır olacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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