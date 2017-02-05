 Hazır olacaklar – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Hazır olacaklar

    Teknik Direktörü , transfer ettikleri oyuncuların Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasına kadar fiziksel olarak hazır hale geleceğini açıkladı.

    İpekoğlu, "Uyum sürecini çabuk atlatmak için elimizden gelini yapıyoruz" diye görüş belirtti.

    İPEKOĞLU DERTLİ!
    ekiplerinden 'un teknik direktörü , "Ligde en az mağlup olan takımız ancak puan anlamında istediğimiz yerde değiliz." dedi. Deneyimli teknik adam, "Ancak ligin sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Bu takıma kefilim" şeklinde konuştu.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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