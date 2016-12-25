Göz-Göz'ün zirve keyfi
Geçen hafta koltuğa oturan Göztepe, 1-0 geriye düştüğü Samsun deplasmanında Jahovic ve Halil Akbunar ile anında karşılık vererek ilk yarıyı zirvede kapadı.
TFF 1. Lig'de haftaya zirvede giren Göztepe, Karadeniz deplasmanında Samsunspor'u 2-1 yenip ligin ilk yarısını lider olarak kapamayı başardı. 5 haftadır galibiyet hasreti çeken ve evinde hayal kırıklığı yaşayan Samsunspor, 21. dakikada Murat Gürbüzerol ile öne geçti. Ancak Karadeniz ekibinin sevinci sadece 2 dakika sürdü. Adis Jahovic, 23'te eşitliği sağladı: 1-1. Bu golden 9 dakika sonra ise Halil Akbunar, Göztepe'yi 2-1 öne geçirirken ilk yarının da skorunu belirleyen isim oldu. Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci 45 dakikanın başında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle skoru garantiye almanın planlarını yaptı. Emre Can, Soner ve Mehmet Erdem hamlelerine; Samsunspor'un hocası Osman Özköylü de Ercan, Berkay ve N'Diaye ile karşılık verdi.
İLK YARININ LİDERİ
Ancak oyunun kontrolünü elinden bırakmayan İzmir temsilcisi, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp 31 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi: 2-1. Lider Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında (15 Ocak ) Ege derbisinde Denizlispor'u ağırlayacak. Düşme potasındaki 11 puanlı Samsunspor ise Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.
İLK YARININ LİDERİ
Ancak oyunun kontrolünü elinden bırakmayan İzmir temsilcisi, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp 31 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi: 2-1. Lider Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında (15 Ocak ) Ege derbisinde Denizlispor'u ağırlayacak. Düşme potasındaki 11 puanlı Samsunspor ise Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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