Mersin'de duygu dolu anlar

Mersin İdmanyurdu - Giresunspor maçı öncesi duygu dolu anlar yaşandı. İstanbul Beşiktaş'taki hain bombalı saldırının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Mersin İdmanyurdu ve Giresunspor'un yöneticileri ve oyuncuları, çevik kuvvet polislerine baş sağlığı dileyerek, karanfil verdi?

İstanbul Beşiktaş'taki hain bombalı saldırının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Mersin İdmanyurdu ve Giresunspor'un yöneticileri ve oyuncuları, çevik kuvvet polislerine baş sağlığı dileyerek, karanfil verdi. Ayrıca Mersin İdmanyurdu'nun taraftarları da polislere çiçek verirken, maça oyuncular çevik kuvvet polisleriyle birlikte çıktı.



İstanbul'da yaşanan hain bombalı saldırının ardından tüm kesimlerden olduğu gibi, futbol takımlarından da birlik ve beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. Mersin İdmanyurdu-Giresunspor maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Arena'da oynanan maç öncesinde Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, maçta görev alan çevik kuvvet polislerine çiçek verirken, her iki takımın oyuncuları sahaya, 'Acınız acımızdır. Biriz, beraberiz, bir ölür, bin diriliriz' yazılı pankartla çıkarken, futbolcuların arasında çevik polisleri yer aldı. Seramoni sonrası ise Giresunsporlu oyuncular polislere çiçek verdi. Kaleci Eser Altun, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Sarak'a sarılarak Türk bayrağı verdi. Bunun yanında Mersin İdmanyurdulu taraftarlar da polislere çiçek vererek acılarını paylaştı.



Duygu dolu anların yaşandığı seranomide taraftarla konuşan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Sarak, "Biz bu vatanı kanla kurduk. Vatanımızın korunması için gerekirse biz de şehit olmaya hazırız. Arkadaşlarımıza Allah'tan rağmen, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

