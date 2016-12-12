Mersin'de duygu dolu anlar
Mersin İdmanyurdu - Giresunspor maçı öncesi duygu dolu anlar yaşandı. İstanbul Beşiktaş'taki hain bombalı saldırının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Mersin İdmanyurdu ve Giresunspor'un yöneticileri ve oyuncuları, çevik kuvvet polislerine baş sağlığı dileyerek, karanfil verdi?
İstanbul'da yaşanan hain bombalı saldırının ardından tüm kesimlerden olduğu gibi, futbol takımlarından da birlik ve beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. Mersin İdmanyurdu-Giresunspor maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Mersin Arena'da oynanan maç öncesinde Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, maçta görev alan çevik kuvvet polislerine çiçek verirken, her iki takımın oyuncuları sahaya, 'Acınız acımızdır. Biriz, beraberiz, bir ölür, bin diriliriz' yazılı pankartla çıkarken, futbolcuların arasında çevik polisleri yer aldı. Seramoni sonrası ise Giresunsporlu oyuncular polislere çiçek verdi. Kaleci Eser Altun, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Sarak'a sarılarak Türk bayrağı verdi. Bunun yanında Mersin İdmanyurdulu taraftarlar da polislere çiçek vererek acılarını paylaştı.
Duygu dolu anların yaşandığı seranomide taraftarla konuşan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Sarak, "Biz bu vatanı kanla kurduk. Vatanımızın korunması için gerekirse biz de şehit olmaya hazırız. Arkadaşlarımıza Allah'tan rağmen, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:16
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
gsli helal kardeşim
- Galatasaraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ALLAH RAHMET EYLESIN COK GENC BIR KARDESIMIZ. YA DURSUN SAYGISIZI NE BICIM BASKANSIN, GS'DAN BIR BAS SAGLIGI YOKMU? FB UNIFORMALI BIR KARDESIMIZ SEHIT OLMUS FB CLUBU HEMEN BAS SAGLIGI DILEDI BU DURSUN DENILEN CEMIYET ADAMI HICDE DEGILMIS. NERDENDE GELDI , BOYLE BIRGUNDE SPORCUSUNA VAZIFESINI YAPMIYOR.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
MRT ÇEKİLEBİLECEK EN İYİ KURALAR ÇIKTI BENCE 3 TAKIMDA RAHAT GEÇER BU TURU EĞER CİDDİYE ALIRSALAR OYNADIKLARI TAKIMLARI !!! BELÇİKA TAKIMLARI ZOR TAKIMLARLA EŞLEŞTİLER ÜLKE PUNI İÇİN BU ÇOK İYİ OLDU !!! TEK YÜREK TEK HEDEF HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !!!! BAŞARILAR TÜRK TAKIMLARI !!!!!!!!!!!!!!
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