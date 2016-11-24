Es-Es her maça galibiyete gider
Yeni stadının açılışında lider Y.Malatya'yı devirip zirve yarışında önemli bir 3 puan kazanan Eskişehirspor'da teknik direktör Alpay Özalan, Sivas maçı için de iddiasını ortaya koydu. Özalan, "Pazar günü tarihi bir gün yaşandı. Yeni stat, taraftarla buluştuk. O statta da galibiyetle başlamak çok iyi oldu. Bu hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağız. Semih'in dışında cezalımız ve sakatımız yok. Eskişehirspor her maça galibiyet için gider, bu maça da galibiyet için gideceğiz" dedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Es-Es her maça galibiyete gider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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