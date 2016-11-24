 Es-Es her maça galibiyete gider – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Es-Es her maça galibiyete gider

    Es-Es her maça galibiyete gider
    Yeni stadının açılışında lider 'yı devirip zirve yarışında önemli bir 3 puan kazanan 'da teknik direktör , Sivas maçı için de iddiasını ortaya koydu. Özalan, "Pazar günü tarihi bir gün yaşandı. Yeni stat, taraftarla buluştuk. O statta da galibiyetle başlamak çok iyi oldu. Bu hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağız. Semih'in dışında cezalımız ve sakatımız yok. Eskişehirspor her maça galibiyet için gider, bu maça da galibiyet için gideceğiz" dedi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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