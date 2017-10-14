Beşiktaş'ta gözler Monaco maçına çevrildi

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco karşılaşmasına çevrildi.
Siyah-beyazlı takım, 17 Ekim Salı günü Monaco ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalışma yaptı.
Diğer oyuncular ise sahada 5'e 2 top kapma ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasından sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla Monaco karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:06
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Eleştirilmek umrumda değil
Toplam 2
Yorum
Fatih Bu adam sürekli boşa kaçıyor top alıyor ama diğerleri aynı şeyi yapmadığı için pas veremiyor kendisi bişey üretmeye çalışıyor.
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Atışmalar başladı!
Toplam 17
Yorum
Arslan Kanarya sen karistirdin 25 milyon taraftari varmis muhahaha türkiyede 25 milyon taraftari olan tek takim cimbom azizin 250 bin taraftari var
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Wenger: "Mesut dünyanın en iyilerinden"
Toplam 1
Yorum
sami madem bu kadar iyi futbolcu o halde niye oynatmiyorsun? oynatmiyorsun cunku bitmis, burada onu ocerek birileri kakalamaktir amac,
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