Kartal’dan sert tepki
Beşiktaş yönetimi, Başkan Orman’ı hedef alan eleştiriler için açıklama yaparak “Gerçek dışı, saygısız ve yakışıksız” ifadelerini kullandı
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman ile ilgili suçlama haberlerine, siyah-beyazlı kulüpten yalanlama geldi. Resmi internet sitesinden, Başkan Orman ile ilgili bir gazetede çıkan "Fikret Orman'a şok suçlama" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyuruldu ve açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından, 'Vodafone Park Halatlı Germe Membran Çelik Çatı İmalat ve Montaj İşleri' ihalesine çıkılmış olup, 05/06/2014 tarihinde İz İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ihale edilmiştir. İhale bedeli KDV dahil 18.336.640,93 euro'ya bitirilmiştir. Firma işi Fransız ortağı Freysash ile yürütürken iş sonuna doğru maddi problemler yaşamasından dolayı iflas erteleme talebinde bulunmuştur. BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş; işin bir an önce bitirilebilmesi için firmanın inşaatta kullandığı vinç kiralarını, İz İnşaat'ın çelik halat sistemlerini yapan firmaya olan ödemelerini, piyasada yaptırdığı ve ödeyemediği demir imalat bedellerini ve hatta İstanbul'da mal aldıkları nalburlara ödenemeyen borçlarını firma cari hesabından karşılayarak ödemiştir.
Firmanın bugün itibariyle çatı inşaatından dolayı kulübümüzden alacağı 156.256,44 Euro olup, bu ödeme de iflas erteleme durumunda olan firmaya değil, atanmış olan kayyuma ödenecektir. Kulübümüzün bir mahkeme durumunda bile olmadığı ticari bir iş ilişkisinin tamamen gerçek dışı ve içeriğinde gerek kulübümüze gerek Başkanımıza hakarete varan saygısız, yakışıksız ifadelerin yer alırken; ilgili kişiler hakkında hukuki süreci başlattığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."
"Kulübümüz tarafından, 'Vodafone Park Halatlı Germe Membran Çelik Çatı İmalat ve Montaj İşleri' ihalesine çıkılmış olup, 05/06/2014 tarihinde İz İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ihale edilmiştir. İhale bedeli KDV dahil 18.336.640,93 euro'ya bitirilmiştir. Firma işi Fransız ortağı Freysash ile yürütürken iş sonuna doğru maddi problemler yaşamasından dolayı iflas erteleme talebinde bulunmuştur. BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş; işin bir an önce bitirilebilmesi için firmanın inşaatta kullandığı vinç kiralarını, İz İnşaat'ın çelik halat sistemlerini yapan firmaya olan ödemelerini, piyasada yaptırdığı ve ödeyemediği demir imalat bedellerini ve hatta İstanbul'da mal aldıkları nalburlara ödenemeyen borçlarını firma cari hesabından karşılayarak ödemiştir.
Firmanın bugün itibariyle çatı inşaatından dolayı kulübümüzden alacağı 156.256,44 Euro olup, bu ödeme de iflas erteleme durumunda olan firmaya değil, atanmış olan kayyuma ödenecektir. Kulübümüzün bir mahkeme durumunda bile olmadığı ticari bir iş ilişkisinin tamamen gerçek dışı ve içeriğinde gerek kulübümüze gerek Başkanımıza hakarete varan saygısız, yakışıksız ifadelerin yer alırken; ilgili kişiler hakkında hukuki süreci başlattığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
Kartal’dan sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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