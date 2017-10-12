 Tosun Paşa'ya İspanyol kancası – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Tosun Paşa'ya İspanyol kancası

    Tosun Paşa'ya İspanyol kancası

    Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, Avrupa'nın gözde forvetlerinden olmaya devam ediyor.

    Premier Lig kulüpleri Crystal Palace, Newcastle United ve Tottenham golcü için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlarken; bir teklif haberi de İspanya'dan geldi. La Liga'nın kalburüstü takımları Atletico Madrid, Sevilla ve Valencia'nın Cenk için takipte olduğu belirtiliyor. Başkan Orman'ın, Cenk'in gitmesi durumunda tüm alternatifleri şimdiden düşündüğü ancak Cenk Tosun'u 20 milyon euro'dan aşağı bırakmak istemediği ifade edildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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