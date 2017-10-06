 BENFICA'NIN TALISCA PİŞMANLIĞI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    BENFICA'NIN TALISCA PİŞMANLIĞI

    BENFICA'NIN TALISCA PİŞMANLIĞI

    hem Türkiye'de hem Portekiz'de gündemde. Beşiktaş yıldız futbolcu için harekete geçmeyi planlarken, Benfica, 'yı 2 yıllığına kiraya vermenin pişmanlığını yaşıyor.

    'nın Beşiktaş'taki performansı takdir görüyor. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini almadan önce, oyuncuyu bir süre daha görmek istiyor.

    Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde skora katkısı gözlerden kaçmayan , bu grafiğini sürdürdüğü takdirde Beşiktaş için transferi olmazsa olmaz hale gelecek.

    Siyah beyazlılar, satın alma opsiyonu 20 milyon avro olan yıldız konusunda kıran kırana bir pazarlık yapmayı planlıyor.

    Öte yandan başarılı futbolcunun performansı Portekiz basınında da gündemde. Sezona kötü başlayarak Porto ile Sporting'in gerisinde kalan Benfica'da, Talisca'ya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

    Portekiz ekibinde verimli iki sezon geçirdikten sonra Beşiktaş'a gönderilmesi eleştirilen Talisca için önümüzdeki sezon Benfica'nın eli zayıflayacak.

    Sadece bir yıllık sözleşmesi kalacak genç futbolcunun Portekiz'de kalmasının zor olduğu belirtiliyor.

    Brezilyalı hücum oyuncusu bu sezon çıktığı 9 maçta takımına 4 gol 2 asistle katkı sağladı..

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:46
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