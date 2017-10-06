BENFICA'NIN TALISCA PİŞMANLIĞI
Anderson Talisca hem Türkiye'de hem Portekiz'de gündemde. Beşiktaş yıldız futbolcu için harekete geçmeyi planlarken, Benfica, Talisca'yı 2 yıllığına kiraya vermenin pişmanlığını yaşıyor.
Anderson Talisca'nın Beşiktaş'taki performansı takdir görüyor. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini almadan önce, oyuncuyu bir süre daha görmek istiyor.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde skora katkısı gözlerden kaçmayan Talisca, bu grafiğini sürdürdüğü takdirde Beşiktaş için transferi olmazsa olmaz hale gelecek.
Siyah beyazlılar, satın alma opsiyonu 20 milyon avro olan yıldız konusunda kıran kırana bir pazarlık yapmayı planlıyor.
Öte yandan başarılı futbolcunun performansı Portekiz basınında da gündemde. Sezona kötü başlayarak Porto ile Sporting'in gerisinde kalan Benfica'da, Talisca'ya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Portekiz ekibinde verimli iki sezon geçirdikten sonra Beşiktaş'a gönderilmesi eleştirilen Talisca için önümüzdeki sezon Benfica'nın eli zayıflayacak.
Sadece bir yıllık sözleşmesi kalacak genç futbolcunun Portekiz'de kalmasının zor olduğu belirtiliyor.
Brezilyalı hücum oyuncusu bu sezon çıktığı 9 maçta takımına 4 gol 2 asistle katkı sağladı..
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
-
GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Toplam 2
Yorum
huseyn GS 2-1 FB
-
DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY ARDANIN OLDUĞU TAKIMIN KAZANACAĞINDAN EMİNMİSİN BOŞUNA UMUTLANMA FİNALLERE GİDEMEYECEĞİZ RIDVAN NE YAP ET ARDAYI FENERE TRANSFER ET BİZ NO
-
Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 17
Yorum
z4554 tempoya yakıtı olan hoca gerekir. Aykut, 'donuk' ve 'cool'. Kendi çapında güneş, supernova patlamaları maçta yapabilecek ateşli ekip işi.
BENFICA'NIN TALISCA PİŞMANLIĞI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.