SÜPER LİG'İN KART DOSYASI
Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde en hırçın takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu.
Ligin geride kalan 7 haftasında hakemler 311 sarı, 21 de kırmızı kart çıkardı. Süper Lig'de şu ana kadar en fazla kırmızı kartı Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular gördü.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4'er kımızı kartla ligin en hırçın takımları sıralamasında başı çekti. İki takım arasında 6. haftada oynanan derbi maça penaltı ve kırmızı kartlar damga vurdu.
Karşılaşmayı penaltıdan bulduğu gollerle 2-1 kazanan Fenerbahçe'de Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü.
Ayrıca Beşiktaş'ta, Kardemir Karabükspor maçında Dusko Tosic, Fenerbahçe'de ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Alper Potuk ve Martin Skrtel takımlarını eksik bıraktı.
Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Osmanlıspor da ikişer kırmızı kartla hırçın takımlar arasına girdi.
Ligde en fazla kırmızı kart 6 ve 3. haftalarda görüldü. Hakemler 6. haftada 7, 3. haftada ise 6 kez kırmızı kartına başvurdu.
Sarı kart istatistiklerinde ise Trabzonspor ilk sırada yer aldı. Hakemler, 7 maçta sarı kartını 26 kez bordo-mavili futbolculara gösterdi.
Ligin en hırçın takımlarından Beşiktaş'a 20, Fenerbahçe'ye ise 19 sarı kart çıktı.
LİGİN CENTİLMENİ "GÖZ GÖZ"
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 12 sarı kartla "Centilmen Lig"de zirvede yer aldı.
Lige iyi başlayan ve 13 puanla 4. sırada bulunan İzmir temsilcisinin dışında 6 takımdan futbolcu kırmızı kart görmedi.
Göztepe'yi centilmenlikte Bursasspor (13 sarı kart), Galatasaray (15 sarı kart) ve Medipol Başakşehir (17 sarı kart) takip etti.
Ayrıca Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor da 7 haftalık periyodu kırmızı kartsız geçti.
KART DOSYASI
Süper Lig'de ilk 7 haftanın kart istatistikleri şöyle:
|Takımlar
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Göztepe
|12
|-
|Bursaspor
|13
|-
|Galatasaray
|15
|-
|Medipol Başakşehir
|17
|-
|Kardemir Karabükspor
|21
|-
|Kasımpaşa
|22
|-
|Trabzonspor
|26
|-
|Aytemiz Alanyaspor
|12
|1
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|14
|1
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|1
|Atiker Konyaspor
|17
|1
|Antalyaspor
|21
|1
|Kayserispor
|14
|2
|Osmanlıspor
|14
|2
|Demir Grup Sivasspor
|16
|2
|Gençlerbirliği
|22
|2
|Fenerbahçe
|19
|4
|Beşiktaş
|20
|4
|Toplam
|311
|21
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 22
Yorum
hakan adam doymuş! sanki türkiyeye gelse top oynayacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
fb-ce Bencede gönderilmesi takımın hızını arttırıyor. Hem oynadığı futbola benziyor ııghıh biz alışık değiliz gitsin.ulen aykut kendini td saniyon
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
Kadıköy Bunu kim ortaya attiysa kocaman bir yalan atmış tek oynayan futbolcu
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