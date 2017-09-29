PEPE’DEN ÖTESİ YOK!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, tecrübesini her maçta kanıtlıyor. Leipzig maçında ikili mücadeleler ve hava toplarında hiç hata yapmayan üzerine bir de faulsüz oynayan Pepe, Süper Lig'de de Beşiktaş'ın en büyük güvencesi. Portekizli ilk 6 maçta rakip kaleye en çok şut (8) atan stoper oldu. Bu da yetmedi rakip ceza alanında en çok topla buluşan (12) stoperdi. Bu arada Pepe, Quaresma ile birlikte Portekiz Milli Takımı'nın Andorra ve İsviçre ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna davet edildi.



