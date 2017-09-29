 CENK’İN ÖZEL SIRRI! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
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    CENK’İN ÖZEL SIRRI!

    CENK’İN ÖZEL SIRRI!
    Beşiktaş'ın yıldızı her hafta biraz daha parlayan 'un, ABD'de yaptığı tatile sadece eşiyle değil özel hocasıyla birlikte gittiği ortaya çıktı. Golcü oyuncunun Miami'de yaptığı tatil süresince sadece fizik kondisyon değil diyet konusunda da uzman olan eğitmeniyle günde en az 4 saat geçirdiği bildirildi.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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