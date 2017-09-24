ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!

Mücadelenin 68. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Şenol Güneş tribüne gönderildi. Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölümde maçı tamamlayan tercübeli hocayı ağır fatura bekliyor. Hakem raporlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderilecek olan Güneş'in, Futbol Disiplin Talimatı'na göre 2 ila 5 maç ceza alması bekleniyor. Şenol Güneş ilk olarak Trabzonspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak...