Adelesinde yırtık tespit edildi
Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Adriano Correira ile Alvaro Negredo'nun sağlık durumları hakkında açıklama yaptıldı.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Adriano ve Negredo'nun son durumları hakkında açıklama yapıldı.
ADİRANO'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Siyah-beyazlılar'dan Adriano için yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün akşam Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Adriano Correia'nın bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol baldır adelesi (Soleus kası) zarında mikro yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
NEGREDO'NUN OYNAMASINA ENGEL DEĞİL
?Konyaspor maçında parmağından sakatlanan Negredo'yla ilgili ise, "Futbol Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında ters pozisyonda düşmeye bağlı sağ el işaret parmağında çıkık oluşan oyuncumuz Alvaro Negredo'ya soyunma odasında sağlık ekibimiz tarafında müdahale uygulanarak çıkık parmağı redükte edilmiştir (çıkık eklemin yerine oturtulması). Oyuncumuzun antrenman yapmasında ve maç oynamasında tıbbi bir sakınca yoktur." açıklaması yapıldı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 20:37
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
Adelesinde yırtık tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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