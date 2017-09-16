Dönüşlerde artık kaybetmiyor

DAHA önceki dönemlerde Avrupa maçları dönüşünde ligde puan kaybeden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu istatistiği de tersine çevirdi. Kara Kartal, usta hoca yönetiminde 2 sezondur Avrupa kupaları maçları sonrası oynadığı lig sınavlarında sadece 1 kez kaybetti. Bu dönemde 17 mücadelenin 12'sinden 3 puan alan siyah-beyazlılar, 4 maçı ise berabere bitirdi.