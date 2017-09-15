"Artık çok zor"
Dönüş yolculuğu sırasında bir yönetici “Eskiden bizi yok sayıp, ‘3 değil 2 büyük var’ derlerdi. Şimdi ise tek büyük var. O da Beşiktaş” ifadesini kullandı...Otoriteler de "Fener, Şampiyonlar Ligi'ne 9 yıldır gidemiyor. G.Saray 2 yıldır Avrupa'da yok. Artık Beşiktaş'ı durdurmak çok zor" görüşünde birleşiyor...
TÜRK FUTBOLUNUN GURURU
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın köy takımlarına elendiğini söyleyen yöneticiler, "Biz Avrupa devini deplasmanda dize getirdik. Türk futbolunun bir kez daha gururu olduk" diye konuştu.
ARADAKİ MAKAS AÇILIYOR
Futbol otoriteleri de Beşiktaş ile ezeli rakipleri arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekerken, "Hem saha içinde hem saha dışında büyük bir başarı hikayesi yazılıyor" dedi.
FENER'İN BÜYÜK HASRETİ
F.Bahçe'nin 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğini, G.Saray'ın da 2 yıldır Avrupa'da olmadığına dikkat çeken otoriteler, "Artık Beşiktaş'ı durdurmak çok zor olacak" görüşünde birleşti.
Takvim
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:47
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"Artık çok zor"
Toplam 45
Yorum
BJK Her maç dört altı yiyeceğimize bir kere altı bence gayet makul... :)
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Galatasaray para basacak
Toplam 19
Yorum
KaRTaL Hayalleeer hayaller ah hayaller...14.haftaya kadar hayal kurmak serbest size..ne demişler hayalle yaşayanı zevkle öperler...:))))))
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"Artık çok zor"
Toplam 45
Yorum
ahmet türkiyede tek büyük var oda galatasaray kupayı alın sizde büyük olun türkün gücünü gösterelim
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