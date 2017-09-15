 "Artık çok zor" – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    "Artık çok zor"

    "Artık çok zor"

    Dönüş yolculuğu sırasında bir yönetici “Eskiden bizi yok sayıp, ‘3 değil 2 büyük var’ derlerdi. Şimdi ise tek büyük var. O da Beşiktaş” ifadesini kullandı...Otoriteler de "Fener, Şampiyonlar Ligi'ne 9 yıldır gidemiyor. G.Saray 2 yıldır Avrupa'da yok. Artık Beşiktaş'ı durdurmak çok zor" görüşünde birleşiyor...

    Devler Ligi'ne Porto deplasmanında galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın keyfine diyecek yok... Dönüş yolculuğu sırasında yöneticilerden ezeli rakiplere çarpıcı mesajlar geldi. Bir yönetici, "Eskiden bizi yok sayıp, '3 değil 2 büyük var' derlerdi. Şimdi tek büyük var. O da Beşiktaş" ifadesini kullandı

    TÜRK FUTBOLUNUN GURURU
    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın köy takımlarına elendiğini söyleyen yöneticiler, "Biz Avrupa devini deplasmanda dize getirdik. Türk futbolunun bir kez daha gururu olduk" diye konuştu.

    ARADAKİ MAKAS AÇILIYOR
    Futbol otoriteleri de Beşiktaş ile ezeli rakipleri arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekerken, "Hem saha içinde hem saha dışında büyük bir başarı hikayesi yazılıyor" dedi.

    FENER'İN BÜYÜK HASRETİ
    F.Bahçe'nin 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğini, G.Saray'ın da 2 yıldır Avrupa'da olmadığına dikkat çeken otoriteler, "Artık Beşiktaş'ı durdurmak çok zor olacak" görüşünde birleşti.

    Takvim
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:47
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