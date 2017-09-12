 Vida'nın maliyeti belli oldu – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Vida'nın maliyeti belli oldu

    Vida'nın maliyeti belli oldu

    'ın ocak ayında transfer etmek istediği 'nın maliyeti belli oldu.

    , yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çabaladığı 'nın transferini yüksek bonservis talebi nedeniyle ocak ayına bıraktı. Siyah Beyazlılar, ocakta sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla masaya oturacak.

    Beşiktaş, bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayacağı Domagoj Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek. Yönetim, 4.5 yıllık imza attıracağı deneyimli stopere ilk yıl 3.2 milyon Euro, ikinci yıl 3.3 milyon Euro, üçüncü yıl 3.4 milyon Euro ve son sezon 3.5 milyon Euro yıllık ücret verecek.

    28 yaşındaki Hırvat stoper, 48 kez Milli formayı giydi ve 1 gol kaydetti.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida'nın maliyeti belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.