Vida'nın maliyeti belli oldu
Beşiktaş'ın ocak ayında transfer etmek istediği Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çabaladığı Domagoj Vida'nın transferini yüksek bonservis talebi nedeniyle ocak ayına bıraktı. Siyah Beyazlılar, ocakta sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla masaya oturacak.
Beşiktaş, bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayacağı Domagoj Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek. Yönetim, 4.5 yıllık imza attıracağı deneyimli stopere ilk yıl 3.2 milyon Euro, ikinci yıl 3.3 milyon Euro, üçüncü yıl 3.4 milyon Euro ve son sezon 3.5 milyon Euro yıllık ücret verecek.
28 yaşındaki Hırvat stoper, 48 kez Milli formayı giydi ve 1 gol kaydetti.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:23
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Yeni kral Garry Rodrigues
Toplam 12
Yorum
karakartal G.saray top çevirip rakibi üstüne çekiyor sonrasında defansın arkasına çoğunlukla Rodrigues'in kanadına topu aktararak sonuca gidiyor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
alik ekici,guiliano,valbuena,aatıf yada souza,ekic,guiliano,i,valbuena en iyi orta saha olur.alperde sakatlıktan çıkınca oynamalı
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
1907 Kalede Volkan olduğu sürece biz iki elimizle bi şeyimizi doğrultamayız.. Kameni ya da Ertan geçse daha iyi olur
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