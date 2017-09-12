Vida'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çabaladığı Domagoj Vida'nın transferini yüksek bonservis talebi nedeniyle ocak ayına bıraktı. Siyah Beyazlılar, ocakta sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla masaya oturacak.

Beşiktaş, bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayacağı Domagoj Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödeyecek. Yönetim, 4.5 yıllık imza attıracağı deneyimli stopere ilk yıl 3.2 milyon Euro, ikinci yıl 3.3 milyon Euro, üçüncü yıl 3.4 milyon Euro ve son sezon 3.5 milyon Euro yıllık ücret verecek.

28 yaşındaki Hırvat stoper, 48 kez Milli formayı giydi ve 1 gol kaydetti.