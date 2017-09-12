Beşiktaş bu ikiliye dikkat etmeli

TIQUINHO SOARES

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Guimaraes'te forma giyen 7 gol atıp 1 de asist yapan Tiquinho, Ocak 2017'de Porto'ya transfer oldu. Porto'ya transfer olduktan sonra sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 12 gol attı ve 2 de asist yaptı.



2017/2018 sezonunda ise 3 maça sakatlığı nedeniyle çıkamayan Tiquinho, forma giydiği 2 maçta 1 ol attı ve 1 de asist yaptı.