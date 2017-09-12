Beşiktaş bu ikiliye dikkat etmeli
MOUSSA MAREGA
26 yaşında ve 1,83 boyundaki Moussa Marega, forvet arkası ve santrafor mevkinde oynayabiliyor.
2016-2017 sezonunda Guimaraes'te kiralık olarak forma giyen Malili oyuncu forma giydiği 25 maçta 13 gol attı ve 7 asist yaptı.
2017-2018 sezonunda yeniden Porto'ya dönen Marega, ligde çıktığı 5 maçta 3 gol attı.
TIQUINHO SOARES
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Guimaraes'te forma giyen 7 gol atıp 1 de asist yapan Tiquinho, Ocak 2017'de Porto'ya transfer oldu. Porto'ya transfer olduktan sonra sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 12 gol attı ve 2 de asist yaptı.
2017/2018 sezonunda ise 3 maça sakatlığı nedeniyle çıkamayan Tiquinho, forma giydiği 2 maçta 1 ol attı ve 1 de asist yaptı.
ABOUBAKAR SEVİNCİ
Porto'nun bu sezon en önemli gol silahları arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar ise bu maçta siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'tayken UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Aboubakar bu sezon Portekiz'de forma giydiği 5 maçta 5 gol atmıştı.
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