Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar

İki sezondur hücum hattından büyük verim alan Beşiktaş, Alvaro Negredo'dan da benzer bir performans bekliyordu.

Sezona 35 gol parolası ile başlayan İspanyol santrfor, henüz siftah yapamadı ama ilk 11'de çıktığı ilk maç olan Karabükspor karşısında teknik heyetin gözüne girdi. Kamuoyu ve taraftarlar eleştirse de Şenol Güneş, gördüklerinden memnun kaldı. Güneş; rakip savunmanın katı markajında ayakta kalan Negredo'nun takım arkadaşlarına yaptığı servislerin gole dönüşmemesine rağmen, kritik olduğuna inanıyor.



İDMANLARDA DENEYECEK



Şenol Güneş, İspanyol oyuncunun uzun süredir aradığı 'pivot santrfor' karakterine uyduğunu düşünüyor.



Bunu da "Gol atmasa da attıracak kapasiteye sahip olması sevindirici" sözleriyle gösteren başarılı çalıştırıcının, Porto deplasmanında Cenk Tosun'u kulübeye çekebileceği ifade ediliyor. Zorlu maça kadar idmanlarda farklı varyasyonlar deneyecek Güneş, Negredo'yu topa sahip olmanın kritik önemde olduğu Porto karşısında ilk 11'e alabilir.



