 ‘Pepe’ye kal dedik Beşiktaş’a gitti’ – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    ‘Pepe’ye kal dedik Beşiktaş’a gitti’

    ‘Pepe’ye kal dedik Beşiktaş’a gitti’
    Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Pepe açıklaması geldi… İspanyol ekibinin başkanı, Portekizli oyuncuyu takımda tutmak istediklerini bildirip "Bir yıl daha kalması için teklifte bulunduk. O ise diğer seçenekleri araştırıp Beşiktaş'ı bulmayı tercih etti" diyerek yıldız stoperin siyahbeyazlı formayı giymekteki hevesini ortaya koydu.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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