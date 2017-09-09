‘Pepe’ye kal dedik Beşiktaş’a gitti’

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Pepe açıklaması geldi… İspanyol ekibinin başkanı, Portekizli oyuncuyu takımda tutmak istediklerini bildirip "Bir yıl daha kalması için teklifte bulunduk. O ise diğer seçenekleri araştırıp Beşiktaş'ı bulmayı tercih etti" diyerek yıldız stoperin siyahbeyazlı formayı giymekteki hevesini ortaya koydu.