 Trabzonspor 2 ayrılığı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzonspor 2 ayrılığı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor 2 ayrılığı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor transfer döneminin bitmesine saatler kala Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın 1 milyon euro karşılığında Bursaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor, Luis Ibanez'in Karabükspor'a kiralandığını borsaya bildirdi.

    Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollar ayrıldı. Trabzonspor 2 futbolcu için de KAP'a açıklama yaptı.


    İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı transfer bildirimleri;

    Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla,


    LUIS IBANEZ KARABÜKSPOR'DA

    Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla,

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:19
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