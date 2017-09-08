Trabzonspor 2 ayrılığı KAP'a bildirdi
Trabzonspor transfer döneminin bitmesine saatler kala Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın 1 milyon euro karşılığında Bursaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor, Luis Ibanez'in Karabükspor'a kiralandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollar ayrıldı. Trabzonspor 2 futbolcu için de KAP'a açıklama yaptı.
İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı transfer bildirimleri;
Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
LUIS IBANEZ KARABÜKSPOR'DA
Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:19
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
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