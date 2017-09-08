Diego Costa yola çıktı

Diego Costa'nın, Türkiye'de transferin son günü olan bugün, Beşiktaş'la anlaşacağı iddia edildi.



Beşiktaş, Süper Lig'de transferin son gününde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor. Siyah beyazlıların bir süre önce gündemine gelen Diego Costa'nın Atletico Madrid'e transfer olamamasının ardından rotanın yeniden Beşiktaş'a döndüğü öne sürüldü.



İngiliz The Sun'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'e dönme hayalleri kuran Diego Costa, kulüplerin bir türlü anlaşamaması sonrasında Antonio Conte'den kaçmanın çaresini Türkiye'de buldu.

Siyah-beyazlılar, Pepe'nin ardından bir başka süper yıldızın transferini daha bitirmek için artık saatleri sayıyor.



Chelsea'yi kafada bitirdi

Geçen sezonun devre arasında Çin'den gelen astronomik teklifleri bahane ederek bir süre antrenmanlara çıkmayan Costa ile teknik direktör Antonio Conte'nın arası açılmıştı.

Chelsea ile o sezon şampiyonluk yaşayan İspanyol golcü, Conte'nin yeni sezon planları arasında olmadığını İtalyan teknik adamın basın açıklamasıyla öğrenmiş ve Londra ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.







Tesislerden arabasını çektiler!

Bu çarşamba Brezilya'dan Londra'ya geri dönen Costa, İngiltere'de büyük bir şokla karşılaştı. Costa'nın Chelsea'nin 'Cobham' antrenman tesislerindeki lüks cipi, alt yapı futbolcularının oynadığı sahanın kenarına çekildi.

Ayrıca yıldız futbolcunun, as takımın kullandığı bölüme aracını park etmesi yasaklandı. Diego Costa artık arabasını sadece altyapı futbolcuları bölümüne park edebilecek.

Bu hareket, "Costa'ya Stamford Bridge'e kapıları kapandı" şeklinde yorumlanırken İspanyal golcü için transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.