Cenk Tosun'un kararı

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a İngiltere'den teklif geldi.

Karar yönetimin

Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon pound önerdi. Crystal Palace, Cenk Tosun'a ise senelik 2.5 milyon euro teklif etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk'i 12 milyon pounddan aşağıya satmayacaklarını ifade ettiği öğrenildi. Orman ayrıca golcü oyuncunun gitmek istemesi halinde bu transfere onay verebileceğini de bildirdi.

Transferle ilgili son sözü yönetime bırakan golcü oyuncu ise şu an için A Milli Takım'a motive olduğunu belirterek, Beşiktaş dışında bir takımın formasını yıllık 3 milyon euro verilmesi halinde giyeceğini söylediği kaydedildi.

'BURADA MUTLUYUM'

Beşiktaş'ın son 2 yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Cenk'in, "Benim önceliğim kulübümün para kazanması. Ama ben burada çok mutluyum. Böyle bir mutluluğu bırakmanın bir bedeli olmalı." diye konuştuğu belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin, Cenk Tosun'un ayrılma ihtimali nedeniyle başta Demba Ba olmak üzere üst düzey bir golcüyü 1 seneliğine kiralamayı planladığı ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise Cenk'in satışına soğuk baktığı öğrenildi.



