 Ocak'ta gelecek dertler bitecek – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ocak'ta gelecek dertler bitecek

    Ocak'ta gelecek dertler bitecek

    ile Dinamo Kiev, kiralama konusunda bir türlü uzlaşamadı! Siyah-beyazlılar Vida’yı ara transferde bitirmek için anlaşmaya vardı.

    'ta adeta yılan hikayesine dönen transferinde her gün yeni bir gelişme yaşanırken, siyah-beyazlı yönetimin Hırvat stoperi Ocak ayında renklerine bağlama kararı aldığı öğrenildi. Aslında Vida transferinde herhangi bir pürüz bulunmuyor. Sadece uzun zamandır Hırvat yıldızın ne zaman Beşiktaş formasını giyeceği tartışılıyor. Vida şimdi gelirse 4 sene, ara transferde gelirse 3.5 yıl siyah-beyazlı formayı terletecek. Beşiktaş yönetimi Vida'yı şimdiden kadrosuna katmak büyük uğraş sarf etmiş, hatta Dinamo Kievli yetkililer önce 'tamam' demiş, ardından işi 'yokuşa' sürmüştü.

    BAŞKAN RESTİ ÇEKTİ
    Buna sinirlenen Başkan Orman da "Bizim teklifimiz belli, geri adım atmak yok. İster şimdi yarım sezonluk kiralık verirsiniz, ister Ocak'ta bedelsiz alırız" demişti. Ukrayna temsilcisi Fikret Orman'ın bu restine karşılık "Oyuncumuzu kiralık vermeyiz. 1.5 milyon euro verin, şimdi bırakalım" diye ısrarcı olunca taraflar anlaşamadan masadan kalktı. Beşiktaş'ın kozu ise hem Vida'nın siyah-beyazlıları istemesi hem de oyuncunun Ocak'ta serbest kalacak olmasıydı. Hırvat yıldız da sözünden dönmedi ancak Dinamo Kiev bir türlü ikna olmadı.

    SÖZLEŞME HAZIR
    Yapılan son görüşmelerin ardından Vida için artık Dinamo Kiev ile temasa geçilmemesi kararı alan Orman yönetimi, tecrübeli oyuncuyu Ocak'ta renklerine bağlamak için tüm anlaşmaları hazırladı. Beşiktaş'ın Hırvat stopere bu sezon 6 aylık süreç için 1.1 milyon euro, ardından yapacağı 3 senelik sözleşme için de her yıl için 2.2 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bu transferde son durumun özeti şu: Domagoj Vida Ocak'ta gelecek, Beşiktaş'ta stoper sorunu bitecek!..

    TOSİC'İN RAKAMLARI DAHA İYİ
    Beşiktaş'ın Sırp stoperi Tosic'in istatistikleri, siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma geçilen Vida'dan daha başarılı. Beşiktaş'ın Bursaspor maçındaki en büyük problemi, geçiş oyununu oynayamaması olarak göze çarptı. Bundaki temel etken pasör stoper olarak dikkat çekti. Marcelo'nun yokluğunda siyah-beyazlı ekipte Pepe ve Tosic bu görevi tam olarak yerine getirmezken, stoper transferi zorunluluk haline geldi. Pepe'nin merkezden kısa paslarla çıkmak yerine uzun topları düşünmesi Beşiktaş'a ciddi sorun çıkarıyor. İşin ilginci adı sürekli konuşulan Vida geçen sezon tüm kupalarda %83 pas yüzdesi yakalarken, bu rakam Tosic için %88 olarak dikkat çekti.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ocak'ta gelecek dertler bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.