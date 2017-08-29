Ocak'ta gelecek dertler bitecek
Beşiktaş ile Dinamo Kiev, kiralama konusunda bir türlü uzlaşamadı! Siyah-beyazlılar Vida’yı ara transferde bitirmek için anlaşmaya vardı.
BAŞKAN RESTİ ÇEKTİ
Buna sinirlenen Başkan Orman da "Bizim teklifimiz belli, geri adım atmak yok. İster şimdi yarım sezonluk kiralık verirsiniz, ister Ocak'ta bedelsiz alırız" demişti. Ukrayna temsilcisi Fikret Orman'ın bu restine karşılık "Oyuncumuzu kiralık vermeyiz. 1.5 milyon euro verin, şimdi bırakalım" diye ısrarcı olunca taraflar anlaşamadan masadan kalktı. Beşiktaş'ın kozu ise hem Vida'nın siyah-beyazlıları istemesi hem de oyuncunun Ocak'ta serbest kalacak olmasıydı. Hırvat yıldız da sözünden dönmedi ancak Dinamo Kiev bir türlü ikna olmadı.
SÖZLEŞME HAZIR
Yapılan son görüşmelerin ardından Vida için artık Dinamo Kiev ile temasa geçilmemesi kararı alan Orman yönetimi, tecrübeli oyuncuyu Ocak'ta renklerine bağlamak için tüm anlaşmaları hazırladı. Beşiktaş'ın Hırvat stopere bu sezon 6 aylık süreç için 1.1 milyon euro, ardından yapacağı 3 senelik sözleşme için de her yıl için 2.2 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Bu transferde son durumun özeti şu: Domagoj Vida Ocak'ta gelecek, Beşiktaş'ta stoper sorunu bitecek!..
TOSİC'İN RAKAMLARI DAHA İYİ
Beşiktaş'ın Sırp stoperi Tosic'in istatistikleri, siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma geçilen Vida'dan daha başarılı. Beşiktaş'ın Bursaspor maçındaki en büyük problemi, geçiş oyununu oynayamaması olarak göze çarptı. Bundaki temel etken pasör stoper olarak dikkat çekti. Marcelo'nun yokluğunda siyah-beyazlı ekipte Pepe ve Tosic bu görevi tam olarak yerine getirmezken, stoper transferi zorunluluk haline geldi. Pepe'nin merkezden kısa paslarla çıkmak yerine uzun topları düşünmesi Beşiktaş'a ciddi sorun çıkarıyor. İşin ilginci adı sürekli konuşulan Vida geçen sezon tüm kupalarda %83 pas yüzdesi yakalarken, bu rakam Tosic için %88 olarak dikkat çekti.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
-
Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
-
Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
-
Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
Ocak'ta gelecek dertler bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.