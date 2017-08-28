Beşiktaş'tan flaş karar

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir.

BJK Travel'in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

BJK Travel'dan yapılan açıklama;

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden;

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir.

Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.

Saygılarımızla