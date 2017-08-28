 Beşiktaş'tan flaş karar – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'tan flaş karar

    Beşiktaş'tan flaş karar

    Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile oynanan maçta çıkan olaylar nedenyle ceza alan siyah beyazlı kulüpte bu sezonki deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alındı.

    Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir.

    BJK Travel'in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır.

    Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

    Beşiktaş JK

    BJK Travel'dan yapılan açıklama;

    Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden;
    Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir.

    Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.

    Saygılarımızla

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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