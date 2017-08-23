Beşiktaş’ta 4 yolcu

Teknik kadro; Boyko, Milosevic, Franco ve Aras’dan kendilerine takım bulmaları istedi.

Transfer döneminin geride kalan bölümünde siyah- beyazlılar kadrosuna 5 futbolcu kattı. Geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen 5 oyuncu da siyah beyazlı takıma geri döndü. Bu durumun sonrası siyah beyazlı takımın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'e yükseldi. Yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda en az 4 futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. Öncelikle Boyko, Milosevic, Franco ve Aras'dan kendilerine takım bulmalarını isteyen yönetim, henüz beklediği teklifleri alamadı. Matej Mitrovic de takımdan ayrılmasına izin verilecek oyuncular arasında yer alıyor.